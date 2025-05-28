Щоб жінка після 40 років мала дивовижний вигляд, стилісти визначили певне вбрання, яке їй чудово пасуватиме та дозволить зовнішньо виглядати на кілька років молодшою, пише 24 Канал.

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Після 40 років жінки неймовірно красиві, однак кілька модних правил дозволять їм виглядати просто неперевершено.

Штани на високій посадці

Жінкам після 40 років варто обирати штани палаццо на високій посадці. Коли верхня лінія штанів буде не перерізати живіт, а закривати його, то візуально зробить фігуру витонченішою. Влітку красиво виглядатимуть штани у світлих тонах, але й не зайвими будуть в гардеробі класичні чорні, чи навіть яскраві палаццо.

Монохромний костюм

Костюм одного кольору робить образи вишуканими та дорогими. Правильно підібраний жакет здатен приховати недоліки фігури й створити елегантний образ. Після 40 років радимо обирати світлі тони й не забувати про підбори, які додадуть аутфіту особливого шику.

Трендові джинси

Щоб виглядати стильно, жінкам після 40 років варто обирати джинси прямого крою чи мішкуваті джинси, які зараз є дуже модними. Робити ставку варто на блакитний денім без будь-яких потертостей чи намистинок. Чим простішими будуть джинси, тим кращим буде образ.

Красиве взуття

У гардеробі жінки важливу роль відіграє не лише вбрання, але й взуття. Саме тому для стильного вигляду подбайте про красиві туфлі на підборах чи босоніжки. Вдало підібране взуття одразу виведе образ на новий рівень.

Блуза чи сорочка

Для офіційних чи робочих виходів варто придбати класичну сорочку в білому чи блакитному кольорі, або ж додати до гардероба ефектну блузу. Ця річ багатофункціональна, оскільки вдало поєднується з будь-яким низом – спідницею, штанами чи джинсами.

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