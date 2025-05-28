Чтобы женщина после 40 лет имела удивительный вид, стилисты определили определенный наряд, который ей прекрасно подойдет и позволит внешне выглядеть на несколько лет моложе, пишет 24 Канал.

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После 40 лет женщины невероятно красивые, однако несколько модных правил позволят им выглядеть просто великолепно.

Брюки на высокой посадке

Женщинам после 40 лет стоит выбирать брюки палаццо на высокой посадке. Когда верхняя линия брюк будет не перерезать живот, а закрывать его, то визуально сделает фигуру изящнее. Летом красиво будут смотреться брюки в светлых тонах, но и не лишними будут в гардеробе классические черные, или даже яркие палаццо.

Монохромный костюм

Костюм одного цвета делает образы изысканными и дорогими. Правильно подобранный жакет способен скрыть недостатки фигуры и создать элегантный образ. После 40 лет советуем выбирать светлые тона и не забывать о каблуках, которые придадут аутфиту особого шика.

Трендовые джинсы

Чтобы выглядеть стильно, женщинам после 40 лет стоит выбирать джинсы прямого кроя или мешковатые джинсы, которые сейчас очень модны. Делать ставку стоит на голубой деним без каких-либо потертостей или бусинок. Чем проще будут джинсы, тем лучше будет образ.

Красивая обувь

В гардеробе женщины важную роль играет не только наряд, но и обувь. Именно поэтому для стильного вида позаботьтесь о красивых туфлях на каблуке или босоножках. Удачно подобранная обувь сразу выведет образ на новый уровень.

Блуза или рубашка

Для официальных или рабочих выходов стоит приобрести классическую рубашку в белом или голубом цвете, или добавить в гардероб эффектную блузу. Эта вещь многофункциональная, поскольку удачно сочетается с любым низом – юбкой, брюками или джинсами.

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