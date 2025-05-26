За яскравими флаконами часом можуть ховатися засоби, які зовсім не заслуговують місця у нашій косметичці, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Є 5 типових обманок, які всі купують не за ефективність, а за дизайн, але цього краще не робити.

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Шампунь в дизайнерській пляшці

Красивий флакон та чудовий запах шампуню може не дати для волосся й шкіри голови жодної користі. Основне завдання шампуню – очистити шкіру голови, тому не варто витрачати багато коштів на дорогі шампуні, оскільки за гладкість та блиск відповідають бальзами та маски.

Блиск для губ з блискітками

Ефектні флакончики блисків для губ привертають увагу, але практичної користі з них мало. Через те, що у складі багато блискіток, вони зіпсують будь-який макіяж.

Косметика улюблених зірок

Відомі знаменитості часто розповідають про свою beauty-рутину, втім більшість цих порад можуть бути лише рекламною інтеграцією. У житті наші фаворити й зовсім можуть не користуватися рекламними засобами, тому не варто сліпо купувати все, що вони радять.



Використовуйте косметику за власними критеріями / Фото Pexels

Туш з незвичною щіткою

Виробники випускають різні види щіточок, але для того, щоб туш справді була дієвою, треба зробити правильний вибір. Пряма щіточка підходить тим, хто хоче створити природний об’єм, кругла підходить для об’єму, мініщіточка для коротких вій, а вигнута – для створення завитка. Усі решта щіток – це лише маркетинг.

Маска із золотом

Багато дівчат обожнюють тканинні маски, але якщо у їхньому складі є "золото", то це всього лише гліттер, який не несе жодної користі. Найкраще обирати маски, в складі яких є гіалуронова кислота, ретинол та екстракти трав.

Гарний дизайн завжди більше вабить на прилавку, але все ж таки краще дивитися на склад, а не на упаковку. Красива баночка чи флакончик не завжди може відповідати за гарний результат.