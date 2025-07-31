В трендах всегда будет оставаться легкость, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки. Мода летом призывает женщин не прятаться, а проявляться – через цвета, крой, фактуры. Стильные образы помогут вам рассказать о себе без слов.
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Какие силуэты и фасоны в моде этим летом?
По словам стилистки, женщина этим летом может быть разной – хрупкой или сильной, закрытой или открытой, в мини или макси. Тренды не заставляют выбирать что-то одно, а позволяют быть собой.
Платья – главные вещи сезона
"Платье – это самый легкий способ выглядеть собранно и стильно, потратив минимум усилий. В нем уже есть завершенный образ", – отметила Галина Денисюк.
Топ-тренды среди платьев:
платья-комбинации из шелка и сатина, длиной до середины икры или макси;
модели с вырезами на талии, спине или бедрах;
платья-трапеции из легкого хлопка или льна – удобные для жары;
многослойные модели из прозрачных тканей;
асимметричные силуэты с открытым плечом или косым низом.
Стилист добавила, что платья-комбинации являются вечной, классикой, но в этом году популярными будут и вырезы. Главное, чтобы в таких платьях тело дышало, а не выглядело искусственно обнаженным.
Юбки – динамика, длина, многослойность
Макси – главная длина сезона. Но не скучная макси из 2000-х, а та, которая движется вместе с вами. Идеально – с разрезами, прозрачными вставками, легкой асимметрией,
– советует Галина.
Актуальные модели:
джинсовая макси-юбка с разрезом;
многослойная шифоновая или сетчатая юбка;
юбка-карандаш с низкой посадкой;
юбки с запахом или драпировкой.
"Джинсовая юбка – универсальная вещь. Вы можете носить ее днем с кедами, а вечером с босоножками и топом – и уже образ для встречи или вечеринки. А прозрачные варианты – для смелых и уверенных. Но опять же – важно, с чем совместить. Контраст тканей всегда работает", – подчеркивает стилист.
Кроп-топы – сексуальность, которая не требует объяснений
Кроп-топы можно носить в любом возрасте. Даже несколько сантиметров открытого тела способны создать вау-эффект.
Среди трендов:
классические трикотажные кроп-топы;
топы с фонариками или объемными рукавами;
рубашки-кропы;
бралеты, которые носят даже под жакеты.
В 2025-м кропы стали настолько разными, что каждая найдет свой. Хлопок, трикотаж, сетка – все имеет право на жизнь. Главное – сочетать их с вещами, которые балансируют образ,
– говорит стилист.
Жакеты оверсайз – структура и сила
Жакет – это та вещь, которая собирает образ. По словам Галины Денисюк, блейзер – как рамка для картины. Как бы вы не выглядели без него – с ним будет больше уверенности.
Трендовые фасоны:
жакеты с четкими плечами, прямого мужского кроя прямого мужского кроя;
светлые оттенки: белый, молочный, светло-серый;
льняные рубашечные жакеты для летних образов;
жакеты без подкладки для легкой посадки.
"Объемные жакеты – это не только про офис. Их носят и на пляже, и с кроп-топами, и даже с мини. Все зависит от вашего воображения. И не бойтесь мужских фасонов – они наоборот подчеркивают женственность", – объяснила стилист.
Как собрать стильный образ – советы от Галины Денисюк
Тренды - это не инструкция. Это палитра, из которой вы рисуете свой стиль. Вот несколько ее советов:
выбирайте 1-2 трендовые элементы, не перегружайте образ;
играйте с фактурами: грубый деним и нежный шелк – идеальное сочетание;
не бойтесь открытых участков тела, но всегда сохраняйте баланс;
инвестируйте в качественную базу – белая рубашка, кроп-топ, жакет, юбка макси;
стиль – это уверенность. Если вам хорошо в вещи – она модная уже сейчас.
Дизайнер добавила, что лучший силуэт этого лета – это тот, в котором вы себя любите. Галина советует перестать гнаться за трендами, а начать играть с ними. Летом можно позволить себе быть разной каждый день.