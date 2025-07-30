Вже кілька років поспіль без в’єтнамок не обходиться жодний літній сезон, пише 24 Канал. Дівчата люблять це взуття, бо його легко поєднати з різноманітним вбранням, яке є в гардеробі.

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З чим носити в’єтнамки влітку?

В’єтнамки на плоскому ходу підходять для відпочинку біля басейну чи на пляжі. Вони зручні, легкі та добре комбінуються з купальниками, парео, лляними костюмами та платтями з сітки.

Для денних прогулянок чи вечірніх виходів варто обирати в’єтнамки на підборах. Таке взуття чудово виглядає з короткими сукнями, бермудами, джинсами, штанними костюмами, чи трендовими штанами Аладдінами. Варіантів для модних експериментів є незліченна кількість.

У нашій добірці підібрані найкращі варіанти з в’єтнамками, втім ще більше модних образів можна знайти на сторінках fashion-інфлюенсерів, які показують найкращі літні образи з найцікавішими елементами гардероба.

В'єтнамки з білими штанами

В'єтнамки з бермудами

В'єтнамки з Алладінами

До прикладу, літні в’єтнамки гарно стилізуються з солом’яною сумкою, панамою та плетеним капелюхом. Окрім легких та розслаблених образів, взуття цілком може підійти для важливих подій. Стилізуйте взуття з шовковими сукнями в довжині міді, атласними костюмами та ніжними сукнями в стилі babydoll.

В'єтнамки з сукнею максі

В'єтнамки з чорними штанами

В'єтнамки з сукнею міні

Більшість дівчат роблять ставку на чорні в’єтнамки, однак коричневі чи молочні варіанти також виглядають досить стильно та красиво.