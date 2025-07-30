Уже несколько лет подряд без вьетнамок не обходится ни один летний сезон, пишет 24 Канал. Девушки любят эту обувь, потому что ее легко совместить с разнообразным нарядом, который есть в гардеробе.

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С чем носить вьетнамки летом?

Вьетнамки на плоском ходу подходят для отдыха у бассейна или на пляже. Они удобные, легкие и хорошо комбинируются с купальниками, парео, льняными костюмами и платьями из сетки.

Для дневных прогулок или вечерних выходов стоит выбирать вьетнамки на каблуках. Такая обувь прекрасно смотрится с короткими платьями, бермудами, джинсами, брючными костюмами, или трендовыми брюками Аладдинами. Вариантов для модных экспериментов есть бесчисленное количество.

В нашей подборке подобраны лучшие варианты с вьетнамками, впрочем еще больше модных образов можно найти на страницах fashion-инфлюенсеров, которые показывают лучшие летние образы с интересными элементами гардероба.

Вьетнамки с белыми брюками

Вьетнамки с бермудами

Вьетнамки с Алладинами

К примеру, летние вьетнамки хорошо стилизуются с соломенной сумкой, панамой и плетеной шляпой. Кроме легких и расслабленных образов, обувь вполне может подойти для важных событий. Стилизуйте обувь с шелковыми платьями в длине миди, атласными костюмами и нежными платьями в стиле babydoll.

Вьетнамки с платьем макси

Вьетнамки с черными брюками

Вьетнамки с платьем мини

Большинство девушек делают ставку на черные вьетнамки, однако коричневые или молочные варианты также выглядят достаточно стильно и красиво.