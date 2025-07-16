Легкі штани в білому кольорі є одним з найбільших трендів сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Ці штани є практичними, бо легко поєднуються з різними речима в гардеробі.

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З чим носити білі штани в літню пору?

Втім, не завжди є достатньо ідей для створення образів, тому пропонуємо вже готовий гід аутфітами від відомих європейських модниць. Цього року обирайте легкі палаццо в білому кольорі, шовкові штани, лляні й трендові Алладіни.

Блузка та штани

Цей образ можна носити будь-коли та за будь-якої нагоди. Аутфіт підходить для походу в офіс чи на обід з подругами. Для уникнення монотонності, можна одягнути чорні сандалі та цікаву сумку з принтом.

Топ та штани Алладіни

Влітку в моду увірвалися широкі штани Алладіни, які вже знайшли своє місце в гардеробах багатьох модниць. Дівчата обирають для себе найчастіше білі штани.

Стиль Old Money

Футболка-поло в поєднанні зі штанами широкого крою створюють красивий та шикарний образ, який можна носити на роботу чи в повсякденні.

Чорна майка та штани

Це одне з найкласичніших поєднань. Атласна майка та білі штани виглядають привабливо та спокусливо. Для легкого образу радимо одягати шльопанці.

Бра і штани англійського плетіння

Для вечірнього виходу приміряйте бра з трендовими штанами англійського плетіння. Вони вдало стилізуються з вишуканим верхом та ефектним взуттям.

До речі, є три головні фасони шортів цього літа. Їх можна стилізувати з різноманітним взуттям та базовими речами гардероба для створення модного образу.