Представлені моделі поєднують в собі тренди та практичність, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Їх легко поєднувати з базовими речима гардероба та стилізувати з різноманітним взуттям – від базових кросівок до стильних босоніжок.

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Боксерські шорти

Ці шорти натхненні спортивним стилем вже давно завоювали популярність модниць, які без вагань їх можуть поєднати з кросівками та в’єтнамками на підборах. Сучасні боксерські шорти мають приємну до тіла тканину й гарно поєднуються з футболками та сорочками.



Модні шорти на літо / Фото Pexels

Бермуди

Короткі шорти вважаються моветоном, тому без вагань цього літа варто обирати подовжені шорти бермуди. Вони зручні та комфортні завдяки вільному крою. Носити їх варто з топами, сандалями на підборах чи балетками Мері Джейн.



Стильні шорти на літо / Фото Pexels

Костюмні шорти

Шорти ідеально впишуться в діловий гардероб. Поєднувати їх можна з блузами, сорочками, топами, жакетами та жилетками. Модниці стилізують їх з туфлями на підборах, щоб створити елегантний та красивий образ.



Модні шорти на літо / Фото Pexels

До слова, купальники, які були популярними в 50-х роках, знову повертаються в моду цього літа. Їх носять такі зірки, як Кайлі Дженнер та Дуа Ліпа. Як виглядає модний купальник на літо – дивіться у нашому матеріалі.