Представленные модели сочетают в себе тренды и практичность, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Их легко сочетать с базовыми вещами гардероба и стилизовать с разнообразной обувью – от базовых кроссовок до стильных босоножек.

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Боксерские шорты

Эти шорты вдохновленные спортивным стилем уже давно завоевали популярность модниц, которые без колебаний их могут совместить с кроссовками и вьетнамками на каблуках. Современные боксерские шорты имеют приятную к телу ткань и хорошо сочетаются с футболками и рубашками.



Модные шорты на лето / Фото Pexels

Бермуды

Короткие шорты считаются моветоном, поэтому без колебаний этим летом стоит выбирать удлиненные шорты бермуды. Они удобны и комфортны благодаря свободному крою. Носить их стоит с топами, сандалиями на каблуках или балетками Мэри Джейн.



Стильные шорты на лето / Фото Pexels

Костюмные шорты

Шорты идеально впишутся в деловой гардероб. Сочетать их можно с блузами, рубашками, топами, жакетами и жилетами. Модницы стилизуют их с туфлями на каблуках, чтобы создать элегантный и красивый образ.



Модные шорты на лето / Фото Pexels

К слову, купальники, которые были популярными в 50-х годах, снова возвращаются в моду этим летом. Их носят такие звезды, как Кайли Дженнер и Дуа Липа. Как выглядит модный купальник на лето – смотрите в нашем материале.