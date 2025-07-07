Дизайнеры предложили большое количество купальников на любой вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Однако большинство купальников нам знакомы, поэтому для тех, кто хочет попробовать для себя что-то оригинальнее, советуем обратить внимание на купальник в горошек.

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Какой купальник летом носят звезды

Большинство модниц носят сплошные модели в минималистичном однотонном оттенке, в нейтральных или ярких оттенках. Впрочем, уже в этом году в моду возвращается неизменная классика – бикини в принте polka dot.

Купальники в горошек были очень популярными в 50-х годах. Их часто носили Мэрилин Монро и Бриджит Бардо. Сейчас бикини с гороховым узором возвращаются, потому что дизайнеры постоянно обращаются к моде прошлых десятилетий.

Этим летом купальник в горошек носит Кайли Дженнер и Дуа Липа. Светская львица выбрала для себя белый купальник с массивными черными точками. Американка надела его на отдыхе в Италии, дополнив полупрозрачным топом.



Стильные купальники в горошек на лето / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Кайли также носила еще черный вариант купальника с мелким белым горошком, соединив с укороченными брюками и сумкой в тон к купальнику.



Модные купальники в горошек на лето / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

А вот Дуа Липа выбрала для себя романтическую версию купальника в черном цвете с мелкими горошками и кружевными рюшами, которые добавляли образу элегантности.



Стильные купальники в горошек на лето / Фото из инстаграма Дуа Липы

К слову, в нашем материале мы рассказали о всех трендовых купальниках на лето, поэтому к ним стоит присмотреться тем, кто еще планирует отпуск и продолжает купальный сезон.