Чтобы красиво выглядеть на пляже, стоит запастись трендовым купальником, который поможет сделать отдых комфортным, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

Читайте также Стильные аксессуары на лето, которые носят модные девушки: самые красивые варианты

Летом в тренде глубокие цвета, купальники с акцентом на ретроэстетику и определенное внимание к деталям. Стилисты определили самые модные варианты на летнее время, чтобы вы могли выбрать для себя лучшее изделие.

Купальник в полоску

Дизайнеры представили на лето немало вещей в полосатый принт, поэтому тренд перебрался и на купальники. Ненавязчивый узор прекрасно подходит под любую сумку, обувь и очки. Полосы могут быть горизонтальными, вертикальными или диагональными. Хорошо смотрятся контрастные оттенки – сине-белый, красно-кремовый или пастельные комбинации. Фасон можно выбирать по собственному стилю и желанию.



Актуальные купальники на лето / Фото Elle

Купальник в цветочный принт

Бренды вдохновлялись не только нежными полевыми цветами, но и барочными роскошными букетами. В тренде – деликатные растительные узоры с ноткой винтажа, и большие яркие цветы с эффектом акварели. Такие купальники выглядят достаточно романтично. Стилисты рекомендуют выбирать мягкие ткани, пастельную гамму или насыщенные оттенки.



Модные купальники на лето / Фото Elle

Купальник кроше

Кроше вновь становится актуальным. Купальник должен выглядеть как раритетная вещь бабушки из 70-х годов. Вязаные купальники подойдут для тех девушек, которые ищут для себя что-то красивое и эффектное.



Актуальные купальники на лето / Фото Elle

Темные оттенки

Несмотря на популярность ярких цветов, темная палитра также актуальна. Купальник в оттенке глубокого шоколада, бургунди или классическом черном, добавляет элегантности и минималистичности. Он никогда не выйдет из моды и способен сделать силуэт более изящным. Прекрасно сочетаются купальники с соломенными шляпами, рубашками и массивными украшениями.



Стильные купальники на лето / Фото Elle

Купальник с декоративными деталями

Выбирайте этим летом купальники с яркими цветами, рюшами, аппликациями, пряжками, металлическими кольцами. Также в моду входят пайетки, которые хорошо сверкают на солнце.



Актуальные купальники на лето / Фото Elle

К слову, этим летом в моде несколько вещей, которые достойны внимания каждой модницы. Что приобрести в июне, чтобы стильно выглядеть – читайте в нашем материале.