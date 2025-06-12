Этим летом сохраняется мода на удобные, актуальные и универсальные вещи, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Актуальным будет микширование бохо и минимализма, романтизма с практичностью, сдержанности со смелостью.

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Модные девушки уже примерили несколько вещей, которые являются самыми популярными этим летом, поэтому советуем обратить на них внимание.

Атласное платье в бельевом стиле

Такое платье является универсальным, поэтому в летнее время подойдет для дневных и вечерних выходов. Носить его можно с балетками, сандалиями, босоножками и туфлями-лодочками. Делать ставку можно не только на классические платья, но и цветные варианты.

Капри

Укороченные капри в этом году очень популярны. Модницы демонстрируют на себе, что они являются главной покупкой лета. Носить капри следует с облегающими топами, футболками, майками. Идеальной обувью станут изящные мюли, вьетнамки на каблуке или балетки.

Босоножки на танкетке

Обувь на каблуке имеет все шансы вытеснить танкетка. Такие босоножки все активнее одевают к платьям, юбкам, шортам и брюкам, демонстрируя новый тренд.

Шорты-бермуды

Укороченные шорты уже никто не носит, поэтому для того, чтобы оставаться стильными, стоит выбирать тканевые шорты с широкими штанинами, которые называются бермуды. Их легко сочетать с топами и футболками, а еще стилизовать с рубашками и жакетами.

Белое платье

Летом платье в белом цвете выглядит особенно эффектно. Носите платье в солнечную погоду с сандалиями, балетками, а в вечернее время сочетайте с босоножками.

К слову, недавно мы рассказали о трендовых купальниках на лето. Как они выглядят – смотрите в нашем материале.