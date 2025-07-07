Различные исторические детали совместить в одном образе можно довольно легко, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Это может быть вышиванка, наряд с элементом вышивки, бохо в украинском стиле или древние украшения в сочетании с современными элементами гардероба.

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Чтобы создать красивые национальные образы, советуем узнать о 5 полезных способах, которые помогут все правильно сделать.

Украшения с историей

Многослойные кораллы, силянки из бисера, массивные згарды и дукачи – выглядят невероятно эстетично. Летом эти украшения можно сочетать с базовыми рубашками, льняными костюмами и сарафанами. Вместо чистой этники можно обратить еще внимание на глиняные подвески с сакральной росписью.

Минималистичная вышивка в стиле минимализма

Красиво смотрится лаконичный наряд в светлых тонах с безупречной отделкой на рукавах или воротничках. Одежда с минималистичной вышивкой прекрасно подойдет для повседневных образов. А еще в моду входит наивная вышивка – лошадки, фрукты, абстрактные символы и тому подобное. Эти вещи подойдут для офиса или дневной прогулки.

Платье или рубашка с белой вышивкой

Хлопковая или льняная рубашка с абажурной вышивкой и кружевом – мастхэв на летнее время. Такая вещь идеально подходит для прогулок в жаркое время. Добавив сапоги или плетеную сумку, можно легко получить этнобохо-образ. Аутентичная вещь способна стать базой гардероба на лето.

Пояса – акцентная вещь

Для создания этнического образа, пояс становится визуальным центром. Выбирайте тканые пояса, плахты с геометрическими орнаментами или кромки. Популярность приобретают платки макраме, поэтому такая вещь хорошо сочетается с джинсами, брюками, капрями или сарафанами.

Этножилет

Короткие или удлиненные двусторонние жилеты с вышивкой, способны добавить невероятного вайба образу. Эта вещь прекрасно отражает украинскую эстетику с современной модой. Носить наряд можно поверх платья, футболки или рубашки.

Келли Разерфорд надела удлиненную жилетку от украинского бренда GUNIA Project, основателями которого являются Мария Гаврилюк и Наталья Каменская.