Босоножки не только подчеркивают образ, но и создают образ женственным, утонченным и элегантным, пишет 24 Канал. В жаркое время босоножки вытесняют туфли-лодочки, в которых в жару не совсем комфортно.

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Минималистичные босоножки

Эта обувь не теряет популярности уже очень много лет. Выбирайте на лето босоножки с минималистичными тонкими ремешками в черном цвете. Обувь будет хорошо смотреться с нежными платьями и мешковатыми джинсами и топом или корсетом.



Модные босоножки на лето / Фото Pinterest

Босоножки с бантиком

Чтобы добавить образу изюминки, советуем добавить в коллекцию обуви красивые босоножки с бантиками. Хорошо смотрятся в вишневом оттенке или в базовом черном. Также все чаще можно заметить моду на лакированную обувь, которая добавляет особого шика. Босоножки с бантиками идеально подойдут к простым и изысканным выходам.

Стильные босоножки на лето / Фото Pinterest

Закрытые босоножки

В этом году в моду вошли босоножки, которые закрывают переднюю часть ноги. Обувь пришла к нам из прошлых 90-х годов. В те времена такой фасон обуви имел невероятную популярность, а теперь дизайнеры его немного трансформировали и представили в еще более интересном варианте.



Модные босоножки на лето / Фото Pinterest

Эти босоножки являются элегантными и удобными. Их универсальность заключается в том, что они удачно сочетаются с любыми летними вещами, которые есть в вашем гардеробе.

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