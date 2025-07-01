Яркие цвета, графические принты и эстетика бохо в этом году снова в моде, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. К нарядам присоединяется и обувь, которая нашла новую жизнь в летнем сезоне 2025 года.

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Определенные пары не только выдержали испытание временем, но и снова стали актуальными, как и более 40 лет назад.

Балетки

Обувь появилась на подиуме в 1930-х годах, но в 1980-х получила новую волну популярности. Очень любила носить балетки принцесса Диана, которая часто дополняла ими свои комфортные образы. В этом году балетки модницы сочетают с брюками шароварами и блузой с воланами.



Обувь, которая вернулась в моду с 1980-х годов / Фото Vogue

Слингбеки

Эта изящная обувь с открытой пяткой и тонким ремешком вокруг лодыжки, была частью рабочей униформы женщин в 1980-х годах. Бренд Giorgio Armani добавил эту обувь к брюкам со стрелками, серо-голубой блузе и жакету с массивными плечами. В этом году слингбэки снова в моде, поэтому их можно носить с платьями, юбками, джинсами и любым нарядом.



Обувь, которая вернулась в моду с 1980-х годов / Фото Vogue

T-bar

Тип этой обуви получил популярность в 1920-х годах, а в 1980-х появился в новой версии. Долгий период туфли считались несколько старомодными, но благодаря трендам они снова вернулись в моду. Выглядят достаточно интересно и стильно, поэтому прекрасно подойдут для любительниц минимализма.



Обувь, которая вернулась в моду с 1980-х годов / Фото Vogue

Двухцветные туфли-лодочки

В 1982 году бренд Chanel представил культовые двухцветные туфли-лодочки, которые сочетались с белым платьем, жакетом и жемчужными украшениями. В 2025 году эта обувь возвращается с острым носком. Она невероятно эффектная, поэтому задаст тон всему образу.



Обувь, которая вернулась в моду с 1980-х годов / Фото Vogue

К слову, этим летом в моду возвращаются платья из 2000-х годов, которые носили Бритни Спирс и Кристина Агилера