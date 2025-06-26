Эти модели немного осовременили, но все равно в них чувствуется эстетика нулевых, поэтому все модницы считают эти платья желанными в летнем гардеробе, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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В летнее время платья являются важным элементом гардероба, поэтому советуем обратить на них внимание. Они легкие, стильные и прекрасно сочетаются с разной обувью.

Джинсовое платье

Платье из денима было очень популярным в нулевых и теперь снова возвращается в тренды. Джинсовые платья часто любила носить Бритни Спирс, которая была примером миллионов поклонников в 2000-х годах.



Платья из нулевых, которые снова в моде / Фото Vogue

Платье бохо

Легкие и романтические платья в моде в этом году еще с начала весны, поэтому для нас это уже не новинка, но эстетику этих платьев унаследовано с нулевых годов. В то время платья бохо были невероятно популярными. Их часто носили на себе сестры Олсен, сочетая с сандалиями на плоской подошве.



Платья из нулевых, которые снова в моде / Фото Vogue

Платье с рюшами

Такое платье точно помнят еще с нулевых, потому что в то время его носили все. Выбирайте этим летом модель в нейтральном цвете, с волнистыми рюшами на подоле юбки, рукавах или талии.



Платья из нулевых, которые снова в моде / Фото Vogue

Платье-комбинация

Когда-то в нулевых такое платье надевали верхним слоем под футболку и джинсы. Теперь бельевой стиль платья является полноценным элементом гардероба.



Платья из нулевых, которые снова в моде / Фото Vogue

Облегающее мини-платье

Пик популярности маленького черного платья пришелся на 2000-е годы. Теперь оно появилось в коллекции платьев на 2025 год. Платье стоит носить с босоножками на плоской подошве или туфлями на каблуке.



Платья из нулевых, которые снова в моде / Фото Vogue

К слову, завершить все эти платья можно аксессуарами, которые создают дорогой вид. Какие аксессуары приобрести на лето – читайте в нашем материале.