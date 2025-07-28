Жилет – це універсальна річ гардероба, яка швидко надає образу елегантності, вишуканості та дороговизни, пише 24 Канал з посиланням на Grazia. Влітку жилет ідеально підходить до різних випадків – від офісних виходів до прогулянок з друзями.

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З чим носити модну жилетку?

Щоб почувати себе у стилі Old Money, жилетку варто носити в тон зі штанами палаццо. А от для розслаблених образів можна підібрати різні фасони джинсів, бермуди, спідниці, шорти тощо. Для тих, хто хоче відтворити естетику нульових, варто поєднувати жилетку зі штанами капрі.

Жилетка гарно стилізується з туфлями чи босоніжками на підборах, шльопанцями, в’єтнамками та балетками. Цього року в моду увійшли чоботи до колін, тому можна їх додати навіть до літніх образів, довершивши ними комбінацію жилетки й короткої спідниці.

У моді класичний чорний, білий, молочний, сірий колір та всі можливі пастельні відтінки. Якщо вам вже набридли майки та футболки, то саме жилет зможе урізноманітнити аутфіт та надати йому родзинки.

Приталені подовжені жакети гарно поєднуються зі штанами-сигаретами чи шовковою спідницею в довжині максі. А ще жилети є вільні, трикотажні чи на зав’язках. У гардероб можна додати навіть кілька варіантів цього верху, щоб мати можливість кожного разу створювати новий образ.