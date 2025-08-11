Что категорически нельзя носить вместе рассказывает 24 Канал из на Instagram Тана. По его словам, это три "убийственных" сочетания.

Какие вещи не стоит сочетать между собой?

Оверсайз и оверсайз

Дизайнер советует избегать сочетания оверсайза без баланса. Если верх свободный, то низ должен быть приталенным или наоборот.

Оверсайз популярный и уютный, но когда верх и низ в свободном крое, силуэт просто растворяется. Образ становится тяжелым, неконструктивным и не очень стильным,

– объяснил он.



Сочетать оверсайзный низ и верх – не стоит / Скриншот из инстаграма Андре Тана

Различные оттенки одного цвета

По словам Андре Тана, монолук – это очень круто, но есть маленький, однако важный нюанс. Например, сочетать теплый бежевый оттенок с холодным бежевым или холодный серый с теплым серым – не лучшая идея: это создает ощущение, что "что-то пошло не так". Лучше выбрать один тон или аккуратно поиграть на контрастах.

Смешивание разных металлов

В мире моды сейчас актуально сочетание серебра, золота и меди. Но, без тщательного баланса это может привести к хаотичному виду, который подрывает общую элегантность наряда.

Дизайнер подчеркивает важность вдумчивого и гармоничного подхода к этому сочетанию металлов, чтобы достичь отполированного вида.



Дизайнер советует вдумчиво сочетать украшения из разных металлов / Фото из инстаграма Андре Тана

По словам Тана, придерживаясь этих трех простых правил, можно сделать свой гардероб более современным и молодым, а образ – утонченным и привлекательным.

