Белая майка безупречно сочетается как с легкой летней одеждой, так и с более теплой верхней, которая уже появляется в августе. Как носить белую майку в 2025 году и делать ее главным акцентом образа, показывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Как носить белую майку в 2025 году?
Белая майка выходит за пределы простого предмета одежды и становится важным символом сезона лето-осень 2025. Эта вещь – универсальный выбор, безупречно дополняет самые разные стили. Ее привлекательность заключается в трех ключевых атрибутах: простоте, комфорте и стиле, которые в совокупности позиционируют как must-have.
Вот несколько удачных вариантов сочетания белой майки с различными низами и верхами:
- Белая майка – джинсы с низкой посадкой – кожаная куртка
Идеально белая майка сочетается с джинсами и кожанкой / Фото Vogue
- Белая майка – спортивные штаны – объемный бомбер
Белая майка может дополнить не только классические, но и спортивные вещи / Фото Vogue
- Белая майка – асимметричная юбка – каблуки
Майка – вещь, которая подойдет ко всему / Фото sofiamcoelho
- Белая майка – брюки в полоску – замшевые туфли
Идеи, с чем носить белую майку в 2025-м / Фото Vogue
- Белая майка – карго-штаны – замшевая куртка
В гардеробе каждого должна быть белая майка / Фото Vogue
- Белая майка – юбка с пайетками – балетки
С белой майкой можно экспериментировать / Фото lara_bsmnn
- Белая майка – классический пиджак – бежевые джинсы
Белая майка удачно дополнит классические образы / Фото Vogue
