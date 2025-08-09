Белая майка безупречно сочетается как с легкой летней одеждой, так и с более теплой верхней, которая уже появляется в августе. Как носить белую майку в 2025 году и делать ее главным акцентом образа, показывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как носить белую майку в 2025 году?

Белая майка выходит за пределы простого предмета одежды и становится важным символом сезона лето-осень 2025. Эта вещь – универсальный выбор, безупречно дополняет самые разные стили. Ее привлекательность заключается в трех ключевых атрибутах: простоте, комфорте и стиле, которые в совокупности позиционируют как must-have.

Вот несколько удачных вариантов сочетания белой майки с различными низами и верхами:

Белая майка – джинсы с низкой посадкой – кожаная куртка



Идеально белая майка сочетается с джинсами и кожанкой / Фото Vogue

Белая майка – спортивные штаны – объемный бомбер



Белая майка может дополнить не только классические, но и спортивные вещи / Фото Vogue

Белая майка – асимметричная юбка – каблуки



Майка – вещь, которая подойдет ко всему / Фото sofiamcoelho

Белая майка – брюки в полоску – замшевые туфли



Идеи, с чем носить белую майку в 2025-м / Фото Vogue

Белая майка – карго-штаны – замшевая куртка



В гардеробе каждого должна быть белая майка / Фото Vogue

Белая майка – юбка с пайетками – балетки



С белой майкой можно экспериментировать / Фото lara_bsmnn

Белая майка – классический пиджак – бежевые джинсы



Белая майка удачно дополнит классические образы / Фото Vogue

