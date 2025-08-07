Именно мини-платья стали главным силуэтом сезона, который выбирают голливудские звезды, инфлюенсеры и многочисленные модные бренды. Какие фасоны мини-платьев выбрать, а также о трендовом цвете, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какие мини-платья трендовые в 2025 году?

В этом сезоне модные тенденции демонстрируют разнообразие силуэтов таких платьев. Дизайнеры предлагают приталенные фасоны, подчеркивающие контуры тела, а также платья-трапеции, имеющие нежный клеш на подоле.



В этом сезоне мини-платье – главная вещь в гардеробе / Фото Vogue

Для тех, кто предпочитает более классический стиль, популярными остаются модели прямого кроя, предлагающие вневременную привлекательность.



Мини-платья прямого края тоже в тренде / Фото Vogue

Кроме того, платья с четко очерченной талией заявляют о себе, подчеркивая общий силуэт и добавляя ему элегантности.



Мини-платья с акцентом на талии актуальны, как никогда / Фото Pinterest

Что касается цветов, то палитра сезона выходит за рамки простых монохромов. Трендсеттеры отдают предпочтение насыщенным оттенкам, среди которых глубокий зеленый, теплый коричневый, небесно-голубой и яркий красный.

Всегда актуальные классические черно-белые варианты продолжают оставаться универсальным выбором для любого гардероба.



Черно-белые мини-платья преобладают в цветовой гамме / Фото Pinterest

