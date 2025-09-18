Современные кожаные вещи можно носить с чем угодно, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. В инстаграме или пинтересте можно найти немало красивых образов, поэтому советуем обратить внимание на кожаные наряды.

Какая верхняя одежда из кожи в моде?

Жакет

Блейзер подойдет всем, кто любит минималистичные образы. Эта вещь позволяет создать непринужденный образ. Носить блейзер можно с джинсами, брюками и юбками. Жакет имеет элегантный вид для офиса или вечерних выходов, и прекрасно подчеркивает базовые вещи.

Тренч

Вместо базового кремового тренча, рекомендуем обратить внимание на кожаную верхнюю одежду. Он хорошо носится с платьями, трикотажем или денимом. Именно кожаный тренч способен мгновенно освежить простые образы.



Дубленка с овчиной

Эта верхняя одежда идеально сочетает в себе стиль и практичность. Носить дубленку можно с изысканными сапогами на каблуках или уггами. Верхняя одежда хорошо подходит к различным свитерам, джинсам, брюкам и лосинам.



Байкерская куртка

Такая верхняя одежда уже считается классикой, без которой невозможно обойтись осенью. Вещь универсальная и подходит к любым вещам и обуви. Независимо от того, с чем сочетается куртка, образы с ней получаются очень стильными.

Бомбер

Мягкие и закругленные плечи делают бомбер идеальным для повседневной жизни. Ретро-стиль этой верхней одежды идеально подойдет для тех, кто любит моду 90-х и 2000-х годов.



Какая еще верхняя одежда в моде в этом году?

Блогер из инстаграма Юлия рассказала в своем инстаграме о нескольких важных вещах среди верхней одежды на осень. По ее словам, в моде будут ветровки – они легкие, удобные и подходят для переменчивой осенней погоды.

В тренды этой осени входит укороченный тренч в светлом оттенке, который имеет довольно изысканный и свежий вид. Также стоит обратить внимание на пальто-жакет – вещь прекрасно подойдет для офиса или прогулок.

