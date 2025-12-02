Будь-які наші образи довершують прикраси, але в новорічну ніч варто звернути увагу на одну особливу деталь – прикрасу у вигляді коня, що здатна стати талісманом на 12 місяців, пише 24 Канал.

Як виглядає особлива прикраса на 2026 рік?

Покровителем 2026 року стане Вогняний Кінь з неймовірною силою. За китайським календарем, тварина символізує свободу, сміливість, успіх та рух вперед. Щоб господар року допомагав діяти та досягати нових висот, потрібно придбати прикрасу з конем. Такий акцент до образу зможе сильно задобрити тварину.



Прикраса, яка може стати талісманом / Фото Pinterest

Астрологи радять придивитися до кінської підкови чи силуету коня. Це може бути кулон, сережки чи перстень з гравіюванням. Така прикраса зможе привернути в життя успіх та фінансове зростання, посилити рішучість, надихнути на нові починання та привернути у життя щастя.



Щодо металів, то можна обирати золоти чи мідний, які найбільше подобаються Вогняному Коню. За східною традицією, якщо носити цю символічну прикрасу 12 місяців, вона зможе власнику здійснити всі плани та мрії.

Яку прикрасу одягнути на Новий рік?

Підвіска-підкова з невеличкими камінчиками – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Також гарно виглядатиме кольє у стилі кінської вуздечки для образів з корсетами чи сукнями з відкритою зоною декольте. А ще доволі мінімалістично та символічно виглядатиме браслет з червоною ниткою та маленькою золотою підковою.



Довершити новорічний образ можна завдяки вишуканому манікюру, пише Real Simple. У тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око". Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.

Що одягнути на Новий рік 2026?