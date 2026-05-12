Детальніше про те, який дизайн нігтів зробити у травні 2026 року – розповіло видання Cosmopolitan.

Не пропустіть Ідеальний манікюр для жінок після 50: найкращі кольори на весну 2026

Який манікюр буде у тренді у травні 2026?

Головним хітом сезону стали rosewater nails. Це напівпрозоре покриття з ніжним рожевим відливом, яке створює ефект сяйливих та здорових нігтів. Як пише Vogue, такий стиль ідеально підкреслює елегантність без зайвих зусиль. Водночас напівпрозорі бази мають охайний і максимально природний вигляд.

Якщо ж вам хочеться додати кольору, то сміливо обирайте лавандовий манікюр. Цей відтінок очолює палітру пастельних відтінків, які зараз на піку популярності. Видання Glamour радить комбінувати лавандовий колір з іншими м'якими тонами, щоб створити спокійний весняний образ.

Щоб додати динаміки своєму аутфіту, зверніть увагу на смугастий манікюр. Тонкі графічні лінії на світлому фоні роблять дизайн нігтів цікавим, але залишають його лаконічним.

А для романтичного настрою ідеально підійде манікюр з квітковим принтом. Замість масивних малюнків, експерти InStyle рекомендують обирати дрібні акварельні квіти, які ледь помітно "розквітають" на нігтях. Таке поєднання геометрії та флористики зробить ваш образ по-справжньому стильним та сучасним.

Що відомо про антитренди манікюру 2026 року?

Класичний французький манікюр з широкою та дуже білою смужкою вже більше не можна назвати актуальним у 2026 році.

Також серед антитрендів опинилося дуже густе покриття, яке нагадує шар пластику.

Важкі камені, ланцюжки та величезні 3D-фігури, які чіпляються за волосся чи одяг, теж остаточно вийшли з моди.

Разом із ними в минулому залишаються й екстремально довгі та гострі нігті.