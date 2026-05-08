Навіть після 50 можна залишатися в тренді. Про найактуальніші кольори манікюру для жінок 50+ розповіло видання GLAMOUR UK.

Так, щоб манікюр виглядав красиво, важливо звертати увагу на те, як колір поєднується з відтінком і підтоном шкіри. Найкраще зазвичай підходять світлі, теплі або трохи напівпрозорі відтінки – вони роблять руки візуально м'якшими та акуратнішими. Темні та дуже яскраві кольори іноді підкреслюють вени, нерівності або дрібні зморшки. А світлі відтінки навпаки "згладжують" вигляд шкіри та освіжають руки.

Які кольори нігтів найкраще підходять жінкам 50+ навесні 2026?

Безпрограшний варіант – нюдові та напівпрозорі рожеві відтінки. Це природні, спокійні кольори, які роблять руки акуратними. Вони виглядають максимально натурально і легко поєднуються з будь-яким одягом.

Якщо хочеться трохи більш виразного, але все ще ніжного ефекту, підійде м'який хром. Він додає легке сяйво і красиво відбиває світло, завдяки чому нігті виглядають більш доглянуто.

Серед більш класичних варіантів завжди актуальний червоний – він виглядає елегантно та підходить і для щоденного образу, і для особливих подій.

Якщо ж хочеться менш яскравого рішення, червоний можна замінити на бордовий (бургунді). Це глибший і спокійніший відтінок, але не менш стильний.

До речі, видання Vogue писало, що цьогоріч знову в моді квадратна форма нігтів.

Також хорошим вибором буде молочний френч. Це м'якша версія класичного французького манікюру, яка також виглядає дуже ніжно.

