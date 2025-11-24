У рік Вогняного Коня варто обирати ті кольори, в яких ви будете виглядати розкішно й почуватися собою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко.

Які кольори вбрання обрати на Новий рік 2026?

2026 – рік Вогняного Коня, тож і кольори мають бути відповідними: палаючі, сильні живі, без сірості. Вибір сукні чи костюму мають падати на вогняні відтінки, металік, та живі теплі й насичені тони.

Червоний сектор. Можна підбирати холодні чи теплі відтінки: червоний, рубіновий або бордо.



Корал, фуксія, помаранчевий. Смаглявим дівчатам личить кораловий і тепла фуксія. Для тих, хто хоче сміливості у Новому році – варто обирати помаранчевий, персиковий і теракотовий.



Золото і металіки. Ці кольори працюють на гроші і статус. Обирайте такі сукні у випадку, якщо хочете привернути у своє життя фінансове благополуччя.



Жовті, медові, вершкове масло. До цих відтінків варто придивлятися тим, хто хоче у Новому році процвітання, впевненості та залучення успіху.



Зелений. Особливо вдалими будуть сукні у смарагдовому, зеленому й трав’яному відтінку.



Білий та молочний. Ці кольори підійдуть всім, хто хоче почати Новий рік з чистого аркуша.



У яких кольорах не можна зустрічати Новий рік?

Стилістка зазначає, що чорні тони здатні поглинути енергію та створити відчуття важкості в нових починаннях. Блакитний та синій здатні затушити палаючу енергію Вогняного Коня. А сірі відтінки дадуть ефект порожнечі, холоду й пригніченості. Коричневий колір також не варто обирати, оскільки енергія тотемної тварини року – сильна та яскрава, а приглушені тони не дають руху вперед.

