Абсолютним фаворитом зимового сезону стають кашемірові та вовняні светри, але в гру вступає цього року в’язаний виріб шеггі, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Цей светр забезпечить тепло, яке вам необхідне в холодні дні. Від інших речей його відрізняє м’яка та пухнаста текстура.

Чим особливий трендовий светр шеггі?

Модний светр виготовляють з суміші кашеміру, мохеру, альпаки чи тонкої вовни. Тканину легко розчісують, щоб підняти волокна та створити ефект "хмаринки" на шкірі.

Зимове вбрання завдяки цьому типу текстури стає об’ємним та гарно стилізується з вовняними штанами, джинсами, шкіряними штанами чи трикотажними спідницями.

В’язані светри шеггі можна знайти на сайті брендів H&M та Reserved. У них є цілі лінійки трикотажу з мохеру та кашеміру з впізнаваною пухнастою текстурою.

Такий светр здатен забезпечити максимальний комфорт. Він виглядає вишукано та преміально, тож стане гарним доповненням до пальт чи шуб. Серед кольорів цього сезону домінують нейтральні тони: бежевий, кремовий, сірий чи молочно-білий.

Обирайте цікавий светр чи кардиган на зиму й точно не помилитеся. А для любителів цікавих речей, можна придбати теплу футболку з короткими рукавами, яку вже починають активно популяризувати.

Видання Real Simple розповіло про ще кілька цікавих светрів, які можна купити на зиму. До списку входить п'ять стильних варіантів: вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл. Ці варіанти охоплюють різні стилі – від грубих в’язок до модних візерунків.

