Дизайнер пропонує зустрічати Новий рік у кольорах головної тварини року, щоб привернути успіх та щастя, пише 24 Канал.

У чому зустрічати Новий рік 2026?

Глибокий чорний – дозволить жінці виглядати стримано та гідно;

Пристрасний червоний – символізує енергію, любов та рішучість;

Чистий білий – про баланс та новий початок у житті.

Ці три кольори створюють гармонію контрастів – цей ефект дизайнер науково вивірив, надихаючись психологією кольору. Саме палітра з цих трьох кольорів стане ідеальним вибором для Нового року.



Стильні образи на Новий рік 2026 / Фото пресслужби



Нова колекція Heart Андре Тана створена з оксамиту, шовку та атласу. Саме ці тканини додають святкової атмосфери образам. Сукні створені з жіночним силуетом, а жакети та штани мають ідеальну посадку та акцент на лініях.

Жінки весь рік віддають себе іншим – роботі, сім’ї, обставинам. Новий рік – це момент, коли варто нарешті подарувати щось собі. Щось, що підсилює, розкриває і нагадує про власну красу,

– зазначив дизайнер.

У колекції представлений повний набір образів, які зараз шукають на пінтересті та додають у вішліст всі, хто готується до свят. До списку входить: сукня з червоним бантом, сукня-жакет, сукня з контрасною підспідницею, топ з відкритими плечима, об’ємні блузи, жилет із баскою, майка з бантом, шовкова спідниця та оксамитовий корсет.



Стильні образи на Новий рік 2026 / Фото пресслужби



Ці речі вже є готовими рішеннями, які працюють самі по собі. Достатньо лише додати прикраси та зробити красивий макіяж.

Видання In Journal розповіло, що цього сезону актуальними є атласні, в'язані, шкіряні, драпіровані сукні, а також плаття в картатий принт. А ще в моді сукні з об'ємними та драпірованими рукавами, які ідеально підійдуть для новорічної ночі.

Що одягнути на Новий рік?