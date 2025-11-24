В год Огненной Лошади стоит выбирать те цвета, в которых вы будете выглядеть роскошно и чувствовать себя собой, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко.

Какие цвета наряда выбрать на Новый год 2026?

2026 – год Огненной Лошади, поэтому и цвета должны быть соответствующими: горящие, сильные живые, без серости. Выбор платья или костюма должны падать на огненные оттенки, металлик, и живые теплые и насыщенные тона.

Красный сектор. Можно подбирать холодные или теплые оттенки: красный, рубиновый или бордо.



Коралл, фуксия, оранжевый. Смуглым девушкам подходит коралловый и теплая фуксия. Для тех, кто хочет смелости в Новом году – стоит выбирать оранжевый, персиковый и терракотовый.



Золото и металлики. Эти цвета работают на деньги и статус. Выбирайте такие платья в случае, если хотите привлечь в свою жизнь финансовое благополучие.



Желтые, медовые, сливочное масло. К этим оттенкам стоит присматриваться тем, кто хочет в Новом году процветания, уверенности и привлечения успеха.



Зеленый. Особенно удачными будут платья в изумрудном, зеленом и травяном оттенке.



Белый и молочный. Эти цвета подойдут всем, кто хочет начать Новый год с чистого листа.



В каких цветах нельзя встречать Новый год?

Стилист отмечает, что черные тона способны поглотить энергию и создать ощущение тяжести в новых начинаниях. Голубой и синий способны затушить горящую энергию Огненного Коня. А серые оттенки дадут эффект пустоты, холода и подавленности. Коричневый цвет также не стоит выбирать, поскольку энергия тотемного животного года – сильная и яркая, а приглушенные тона не дают движения вперед.

