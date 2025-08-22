Его советы помогут любителям моды усовершенствовать свой повседневный гардероб, не тратя лишних средств. Деталями делится 24 Канал со ссылкой на Instagram Андре Тана.
Что такое капсульный гардероб?
Концепция капсульного гардероба приобрела значительную популярность среди модников. Этот подход подчеркивает подбор основных предметов одежды, которые можно легко комбинировать и сочетать между собой.
Он, как правило, состоит из вещей, объединенных по стилю, цвету и крою. Это позволяет быстро и эффективно создавать модные образы, экономя время и деньги.
Такие гардеробы могут быть приспособлены к определенным сезонам или разработаны так, чтобы быть универсальными круглый год.
Тан назвал ключевые элементы капсульного гардероба
- Белая рубашка
Классическая белая рубашка продолжает доказывать свою ценность как базовый элемент гардероба, плавно переходя от делового наряда к повседневной одежде. В сочетании с джинсами, юбками или под свитером, или пиджаком, эта база придаст даже самому простому наряду элегантности и опрятности.
Модные эксперты подчеркивают универсальность белой рубашки, отмечая, что она подходит почти всем типам фигуры. В сочетании с прямыми джинсами ее можно стилизовать под каблуки, кроссовки или различные топы.
- Базовая футболка
Такая футболка является основным элементом гардероба. Обычно доступна в оттенках белого, серого или черного, эта универсальная вещь не только подчеркивает яркие элементы наряда, но и сама по себе выделяется в минималистичных ансамблях.
- Жакет
В модных новостях этого сезона структурированный пиджак оказывает значительное влияние, внося элемент строгости и лаконичного стиля в разнообразные образы. Это универсальное изделие можно без проблем сочетать с классическими брюками, джинсами, юбками и даже платьями. Эксперты советуют выбирать пиджак нейтрального цвета – черного, бежевого или серого – для того, чтобы иметь изысканный образ.
- Маленькое черное платье
Это культовая вещь, которую можно адаптировать к любому случаю – от офиса до вечеринки. В зависимости от аксессуаров, обуви и верхней одежды оно меняет настроение и функцию. Маленькое черное платье – символ элегантности и простоты.
- Тренч
Со сменой сезонов тренч становится идеальным вариантом верхней одежды, предлагая одновременно стиль и функциональность. Этот универсальный предмет гардероба, которому часто отдают предпочтение в бежевом цвете, также доступен в черном, оливковом и сером цветах. В сочетании с деловой одеждой или повседневным нарядом, тренч дополнит любой образ, что делает его незаменимым для тех, кто ориентируется в переменчивой погоде.
- Черные классические брюки
Классические брюки оказываются незаменимыми на рабочем месте, а также легко интегрируются в повседневный гардероб. Эти универсальные модели со стрелками или прямыми штанинами служат основой, которая подчеркивает строгость и изысканность. Они легко сочетаются с разнообразной верхней одеждой, включая футболки, рубашки, пиджаки и свитера больших размеров.
- Удобная обувь
Это могут быть белые кеды, лоферы, балетки или классические туфли на низком каблуке. Главное – комфорт и универсальность. Такая обувь должна подходить ко всему в гардеробе и подходить для ежедневного ношения.
