Верхняя одежда стала не просто защитой от холода, но и способом заявить о своем стиле и продемонстрировать индивидуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. В этом сезоне актуальными остаются привычные для нас вещи, а некоторые из них поразят оригинальностью.
Какая верхняя одежда в моде этой зимой?
Скульптурное пальто
Этой зимой в тренде будут пальто с выраженной талией и широкими плечами. Несмотря на это, пальто все равно выглядит женственно и очень стильно.
Трендовая верхняя одежда на зиму / Фото Ponterest
Высокий воротник
Верхняя одежда с высоким воротником защищает от ветра и холода и добавляет образу элегантности. Высокий воротник может быть на пальто, куртке или дубленке.
Трендовая верхняя одежда на зиму / Фото Ponterest
Укороченный пуховик
Короткий пуховик стоит приобрести, если хочется разнообразить свои образы. Его легко совместить с джинсами, платьями или высокими ботинками.
Трендовая верхняя одежда на зиму / Фото Ponterest
Меховые вставки
Этой зимой в моду входят пальто с меховыми вставками. Выглядит такая верхняя одежда довольно роскошно и отсылает нас к эстетике 90-х годов.
Трендовая верхняя одежда на зиму / Фото Ponterest
Пальто с поясом
Благодаря этому пальто можно сделать образ женственным и подчеркнуть талию. Такая верхняя одежда позволит всегда зимой выглядеть изысканно.
Трендовая верхняя одежда на зиму / Фото Ponterest
В этом году довольно популярны шубы, пишет Vogue. Самыми модными фасонами шуб на зиму 2025 являются короткие шубы в естественных оттенках, цветные короткие шубы и длинные шубы миди или макси. Кроме шуб, в моде остаются пальто со встроенным шарфом и пальто с мехом вокруг шеи и рукавов.
Какие пальто делают образ дорогим?
Этой осенью в моде пальто макси, двухцветные модели и пальто с палантином, которые добавляют образу изысканности и тепла.
Популярные цвета включают хаки, оливковый, молочный, серый и коричневый, а также меховые пальто в короткой и длинной версии.