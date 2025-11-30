Верхняя одежда стала не просто защитой от холода, но и способом заявить о своем стиле и продемонстрировать индивидуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. В этом сезоне актуальными остаются привычные для нас вещи, а некоторые из них поразят оригинальностью.

Какая верхняя одежда в моде этой зимой?

Скульптурное пальто

Этой зимой в тренде будут пальто с выраженной талией и широкими плечами. Несмотря на это, пальто все равно выглядит женственно и очень стильно.



Трендовая верхняя одежда на зиму / Фото Ponterest

Высокий воротник

Верхняя одежда с высоким воротником защищает от ветра и холода и добавляет образу элегантности. Высокий воротник может быть на пальто, куртке или дубленке.



Укороченный пуховик

Короткий пуховик стоит приобрести, если хочется разнообразить свои образы. Его легко совместить с джинсами, платьями или высокими ботинками.



Меховые вставки

Этой зимой в моду входят пальто с меховыми вставками. Выглядит такая верхняя одежда довольно роскошно и отсылает нас к эстетике 90-х годов.



Пальто с поясом

Благодаря этому пальто можно сделать образ женственным и подчеркнуть талию. Такая верхняя одежда позволит всегда зимой выглядеть изысканно.



В этом году довольно популярны шубы, пишет Vogue. Самыми модными фасонами шуб на зиму 2025 являются короткие шубы в естественных оттенках, цветные короткие шубы и длинные шубы миди или макси. Кроме шуб, в моде остаются пальто со встроенным шарфом и пальто с мехом вокруг шеи и рукавов.

Какие пальто делают образ дорогим?