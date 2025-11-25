Если вы в поисках идеального пуховика на зиму, то советуем присмотреться к нескольким интересным вариантам, которые будут в моде в этом сезоне, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.

Какие пуховики будут в моде зимой?

Укороченный пуховик

Короткие модели пуховиков снова возвращаются в моду. При выборе стоит обратить внимание на плотный воротник-стойку, изящные манжеты и капюшон.



Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Удлиненный пуховик

Хитом сезона станут модели в длине миди и макси. Они способны стать альтернативой пальто, сохранив при этом легкость. Такой пуховик идеально подойдет для холодной зимы.



Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Блестящий пуховик

Особенно популярными в этом году являются пуховики из глянцевой ткани. Такая верхняя одежда превращается в яркий элемент гардероба и поможет выделиться даже в серые дни.



Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Коричневый пуховик коричневый

Кроме базового черного или молочного пуховика, стоит делать еще и ставку на коричневые оттенки. Это может быть оттенок шоколада, карамели или коньяка.



Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

Пуховик с поясом

Объемные пуховики с поясом способны создать идеальный баланс, подчеркивая талию. Яркие цвета придадут современности, а классический черный станет идеальной базой к любым стилизациям.



Трендовые пуховики зимы / Фото Pinterest

В последнее время зимой все активнее носят пальто, поэтому кроме пуховиков, советуем обратить внимание на несколько лучших моделей. Издание In Journal пишет, что в моде остаются пальто со встроенным шарфом, которые появились в трендах еще в прошлом году. Среди цветов лучшим считается пальто шоколадного оттенка. Модной новинкой считается пальто с высоким воротником и с мехом вокруг шеи и рукавов.

