Теперь верхняя одежда отвечает не только за обеспечение тепла, но и за самовыражение, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Для тех, кто ищет теплую и стильную одежду, советуем присмотреться к красивым шубам.

Какие шубы купить на зиму?

Короткие шубы

Изысканные шубы в естественных оттенках – универсальная верхняя одежда на зимний сезон. Красиво смотрятся вещи в сером, молочном, коричневом или черном цвете. Такие шубы можно носить с черными или синими джинсами и сочетать с разной обувью.

Короткие цветные шубы

Для тех, кто хочет ярко выглядеть, советуем обратить внимание на бордовый или розовый цвет. Носить такую шубу можно с мешковатыми джинсами или брюками палаццо.

Длинные шубы

Если в осеннее время мы носим длинные пальто, то зимой можно перейти на шубы в длине миди или макси. Модные инфлюенсеры активно добавляют такую верхнюю одежду в свои образы, стилизуя с различными нарядами.

В последнее время зимой все активнее носят пальто, поэтому кроме шуб, советуем обратить внимание на несколько лучших моделей. Издание In Journal пишет, что в моде остаются пальто со встроенным шарфом, которые появились в трендах еще в прошлом году. Среди цветов лучшим считается пальто шоколадного оттенка. Модной новинкой считается пальто с высоким воротником и с мехом вокруг шеи и рукавов.

Какие пальто делают образ дорогим?