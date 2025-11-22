Тепер верхній одяг відповідає не лише за забезпечення тепла, але й за самовираження, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Для тих, хто шукає теплий і стильний одяг, радимо придивитися до красивих шуб.

Які шуби купити на зиму?

Короткі шуби

Вишукані шуби в природних відтінках – універсальний верхній одяг на зимовий сезон. Красиво виглядають речі у сірому, молочному, коричневому чи чорному кольорі. Такі шуби можна носити з чорними чи синіми джинсами й поєднувати з різним взуттям.

Короткі кольорові шуби

Для тих, хто хоче яскраво виглядати, радимо звернути увагу на бордовий чи рожевий колір. Носити таку шубу можна з мішкуватими джинсами чи штанами палаццо.

Довгі шуби

Якщо в осінню пору ми носимо довгі пальта, то взимку можна перейти на шуби в довжині міді чи максі. Модні інфлюенсерки активно додають такий верхній одяг до своїх образів, стилізуючи з різноманітним вбранням.

Останнім часом взимку все активніше носять пальта, тож окрім шуб, радимо звернути увагу на кілька найкращих моделей. Видання In Journal пише, що у моді залишаються пальта з вбудованим шарфом, які з'явилися в трендах ще минулого року. Серед кольорів найкращим вважається пальто шоколадного відтінку. Модною новинкою вважається пальто з високим коміром та з хутром навколо шиї та рукавів.

Які пальта роблять образ дорогим?