Здесь в помощь француженки – первопроходцы моды, которые предлагают ценные лайфхаки по стилизации джинсов. Редакторы модного портала Who What Wear собрали интересные образы, которые можно легко повторить без изнурительного шопинга, пишет 24 Канал.

Как стильно носить джинсы этой осенью?

Кожаная куртка и ремень

Эксперты по стилю рекомендуют дополнить джинсовые образы кожаной курткой или удлиненным жакетом, а не ограничиваться однотонным свитером. Привлекая внимание к талии изящным ремнем, модники могут добиться обтекаемого силуэта.

В сочетании с прямыми джинсами этот ансамбль создает теплый и изысканный образ, что делает его уместным как для повседневных прогулок, так и для профессиональных встреч.



Джинсы можно удачно совместить с кожанкой и ремнем / Фото из инстаграма @annelauremeis

Рубашка с гольфом

Уже несколько сезонов подряд стилисты рекомендуют сочетать классическую белую рубашку с контрастной водолазкой. Эта техника многослойности не только подчеркивает верхнюю часть тела, но и прекрасно дополняет классические джинсы.



Рубашка с гольфом идеально дополнит джинсы / Фото из инстаграма @sylviemys_

Тренч и джемпер

Отдавая должное вневременной моде, француженки выбирают классический образ длинных нюдовых тренчей в сочетании с легкими свитерами, заправленными в джинсы. Хотя это сочетание может показаться простым, оно предлагает широкие возможности для творчества.



Тренч, джемпер и джинсы – идеальная стилизация / Фото из инстаграма @leasy_inparis

