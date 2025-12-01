Пуховики и дубленки не теряют актуальности, но этой зимой в моду входит минималистичная шубка из овчины, которая согревает и при этом имеет современный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Как выглядит шуба из овчины?

Овчина уже много лет является иконической среди различной зимней верхней одежды. Она прекрасно сочетается с различными минималистичными или трендовыми нарядами, а в этом сезоне переживает настоящее восстановление.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото Who What Wear

Очень популярной стала верхняя одежда с овчиной от бренда Totême с кожаными деталями. Эту вещь уже носят многие модные блогеры. Для тех, кто хочет найти для себя похожую модель, стоит обратить внимание на массмаркет, который представил много альтернатив.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото Who What Wear

Магазины предлагают много похожей одежды, которую охотно можно носить зимой с теплыми вещами. Самый легкий способ обыграть овчину – совместить ее с джинсами, брюками или лосинами. На низ можно одевать угги, ботинки, сапоги или даже утепленные кроссовки.

Шубка из овчины прекрасно подойдет и для вечернего выхода. Только вместо базовой обуви стоит одеть сапоги на каблуке до колен. Если же хочется добавить элегантности, то стоит совместить с верхней одеждой кожаные брюки.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото Who What Wear

Чтобы образ выглядел дорого и изысканно, дополните свой выход красивой сумкой, которая сможет добавить нотку оригинальности к аутфиту.

А вот для тех, кто уже имеет немало верхней одежды на зиму, можно вместо шубки, приобрести кардиган из овчины, как это сделала французская модница Жюли Феррери.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото Who What Wear

В этом году довольно популярны шубы, пишет Vogue. Самыми модными фасонами шуб на зиму 2025 являются короткие шубы в естественных оттенках, цветные короткие шубы и длинные шубы миди или макси. Кроме шуб, в моде остаются пальто со встроенным шарфом и пальто с мехом вокруг шеи и рукавов.

Какие пальто делают образ дорогим?