Андре Тан активно веде свою рубрику в інстаграмі й розповідає про цікаві та модні новинки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Цього разу Андре Тан вирішив зазначити, які ж саме светри будуть в моді цього сезону.

Які светри в тренді цієї осені?

Светри з високим горлом

Високий комір не лише забезпечує теплом. Такі светри мають стильний вигляд, якщо їх правильно стилізувати. Дизайнер радить обирати кашемір або м’який трикотаж. Светр ідеально підійде для комфортних осінніх прогулянок. Він вдало поєднається з джинсами чи шкіряними спідницями.

Класичні об’ємні светри

Простий та стильний об’ємний светр зможе додати шарму навіть найпростішим образам. Дуже красивий вигляд має поєднання білого светра зі штанами в тон. Монохромний аутфіт завжди виглядає дорого та елегантно. Светр підійде для прогулянок і роботи.

Светр грубої в’язки

Велика в’язка додає текстури й фактури образу. Поєднувати светри варто з джинсами чи спідницями.

Светр з оригінальними деталями

Андре Тан зазначає, що такий светр повинен мати яскраві акценти – вирізи на плечах, об’ємні манжети, декор, чи будь-що інше, що привертає увагу.

