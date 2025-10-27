Зірки перевтілюються в класичних відьом, вампірів та героїв культових фільмів, пише 24 Канал. Геловін за кілька десятиліть перетворився на змагання, де кожна кожна зірка хоче виділитися так, щоб її образ запам’ятався надовго.

Як виглядали найкращі образи зірок на Геловін?

У добірці зібрані найпопулярніші перевтілення знаменитостей за всі роки, які здивували своїми цікавими й страшними образами.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум у 2023 році з'явилися в образах з фільму "Дитина Розмарі" Романа Поланскі.

Адель створила бездоганний макіяж у стилі Мортиші Аддамс, змінивши своє біляве волосся на чорну перуку. Такий геловінський образ мав дивовижний вигляд.

Кортні Кардашян разом з Тревісом Баркером стали Лідією і Бітлджус.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly переодягнулися в Гого і Беатрікс Кіддо з фільму "Вбити Білла".

Кайлі Дженнер одягнула костюм кобри, який виглядав досить страшно і незвично.



Карді Бі у 2020 році також спробувала здивувати публіку й перетворилася на міфологічну Медузу Горгону.



Крістіна Агілера в образі Дракули вразила фанатів дивовижним перевтіленням.



Кім Кардаш’ян у костюмі рептилії. Для такого перевтілення знадобилося просидіти у гримувальному кріслі безліч годин.



Бекхеми в образах огрів вирішили приміряти лише маски.



Геллі Беррі в образі відьми одягнула синю сукню з капелюхом, зробивши фото з чорним котом.



