Ефектний манікюр на Геловін здатен привернути максимум уваги, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Довжина нігтів може бути різною – короткі чи довгі. Тут вже все залежить від ваших вподобань. Якщо ви невдовзі плануєте візит до салону краси, то пропонуємо звернути увагу на кілька цікавих варіантів.

Який манікюр зробити на Геловін?

Геловінська символіка

Гарно та цікаво виглядатимуть нігті, якщо на базі намалювати павутинки, маленьких привидів чи кажанів. Варіантів є безліч, тому потрібно лише визначитися з кількістю розфарбованих нігтів на пальцях.



Темне покриття з омбре

Чорний та червоний – найпопулярніші кольори Геловіна, тому радимо звернути увагу на ці відтінки. Попросіть майстра зробити омбре на нігтях, чи якось цікаво їх поєднати між собою.



Кривавий дизайн

Доволі оригінально виглядає класичний французький манікюр зі "слідами крові" на нігтях. Зробити такий дизайн легко, але бажано планувати лише у випадку, якщо вам комфортно з таким манікюром буде ходити на роботу.



Nail-майстри виставили чимало своїх робіт в інстаграмі, щоб ви змогли надихнутися цікавими варіантами й застосувати їх до геловінського свята, пише Vogue. До найцікавіших варіантів входять криваві кінчики на нігтях, моторошний дизайн та чорні нігті.

