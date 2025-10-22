Эффектный маникюр на Хэллоуин способен привлечь максимум внимания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Длина ногтей может быть разной – короткие или длинные. Здесь уже все зависит от ваших предпочтений. Если вы вскоре планируете визит в салон красоты, то предлагаем обратить внимание на несколько интересных вариантов.
Читайте также Модный ужас: идеи маникюра на Хэллоуин, который надо сделать до конца октября
Какой маникюр сделать на Хэллоуин?
Хэллоуинская символика
Хорошо и интересно будут выглядеть ногти, если на базе нарисовать паутинки, маленьких призраков или летучих мышей. Вариантов есть множество, поэтому нужно только определиться с количеством раскрашенных ногтей на пальцах.
Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan
Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan
Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan
Темное покрытие с омбре
Черный и красный – самые популярные цвета Хэллоуина, поэтому советуем обратить внимание на эти оттенки. Попросите мастера сделать омбре на ногтях, или как-то интересно их совместить между собой.
Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan
Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan
Кровавый дизайн
Довольно оригинально выглядит классический французский маникюр со "следами крови" на ногтях. Сделать такой дизайн легко, но желательно планировать только в случае, если вам комфортно с таким маникюром будет ходить на работу.
Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan
Оригинальный маникюр на Хэллоуин / Фото из Cosmopolitan
Nail-мастера выставили немало своих работ в инстаграме, чтобы вы смогли вдохновиться интересными вариантами и применить их к хэллоуинскому празднику, пишет Vogue. К самым интересным вариантам входят кровавые кончики на ногтях, жуткий дизайн и черные ногти.
Какой маникюр осенью является самым популярным?
В этом сезоне в моде коричневый маникюр с различными оттенками – от молочного шоколада до горького какао.
Специалисты рекомендуют шоколадные ногти на форме балерина или квадрат, добавляя блестящее покрытие для глубины.