Більшість перукарів для того, щоб зачіска виглядала легкою, трохи проріджують волосся по довжині, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Такий трюк дозволяє уникнути ефекту важкого волосся й створює гарний ефект, який розкриває природну красу пасм.

Для тих, хто має густе волосся, пропонуємо переглянути 5 найкращих стрижок, які завжди будуть залишатися актуальними.

Як виглядають стрижки для густого волосся?

Box bob

Це класичний боб з чітким зрізом, який чудово підходить для густого волосся. Пасма добре зберігають форму й підтримують природний об’єм. А ще вони виглядають доглянуто без зайвих зусиль. Стрижка добре підкреслює лінію щелепи, відкриває обличчя та додає образу стриманості.



Зачіска для густого волосся / Фото Cosmopolitan

Довга багатошарова стрижка

Стрижка з багатошаровими пасмами ідельно підходить для тих, хто не хоче розлучатися з довжиною, при цьому має бажання, щоб зачіска була легкою. Така стрижка зробить волосся живим та рухливим, а ще створить ефект здорових та доглянутих пасм.

Hush cut

Ця стрижка поєднує в собі легкі шари та м’які лінії. Густе волосся вже не виглядає таким щільним та має природний вигляд.



Зачіска для густого волосся / Фото Cosmopolitan

Італійський боб

Зачіска є сучасною версією класичного боба. Вона має легке градуювання, природний об’єм та рухливі кінчики, тож стрижка стає невибагливою у догляді. Саме цей варіант зачіски чудово підходить для густого волосся, надаючи йому правильної форми.

Стрижка у стилі Рейчел з "Друзів"

Легендарна стрижка Дженніфер Еністон – гарний прикад багатошарової техніки для густого волосся. М’яке градуювання навколо обличчя та рухливі пасма виглядають свіжо та стильно.

Для тих, хто хоче створити модну зачіску, видання Vogue радить звернути увагу на біксі, яка буде популярною у 2026 році. Ця зачіска є міксом бобу та піксі, та була популярною у 90-х роках. Стрижка підходить жінкам різного віку, легка в догляді та не вимагає складного стайлінгу, забезпечуючи оновлений, але не радикальний вигляд.

