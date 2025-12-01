Большинство парикмахеров для того, чтобы прическа выглядела легкой, немного прореживают волосы по длине, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Такой трюк позволяет избежать эффекта тяжелых волос и создает красивый эффект, который раскрывает естественную красоту прядей.

Для тех, кто имеет густые волосы, предлагаем посмотреть 5 лучших стрижек, которые всегда будут оставаться актуальными.

Как выглядят стрижки для густых волос?

Box bob

Это классический боб с четким срезом, который прекрасно подходит для густых волос. Пряди хорошо сохраняют форму и поддерживают естественный объем. А еще они выглядят ухоженно без лишних усилий. Стрижка хорошо подчеркивает линию челюсти, открывает лицо и добавляет образу сдержанности.



Длинная многослойная стрижка

Стрижка с многослойными прядями идеально подходит для тех, кто не хочет расставаться с длиной, при этом имеет желание, чтобы прическа была легкой. Такая стрижка сделает волосы живым и подвижным, а еще создаст эффект здоровых и ухоженных прядей.

Hush cut

Эта стрижка сочетает в себе легкие слои и мягкие линии. Густые волосы уже не выглядят такими плотными и имеют естественный вид.



Итальянский боб

Прическа является современной версией классического боба. Она имеет легкую градуировку, естественный объем и подвижные кончики, поэтому стрижка становится неприхотливой в уходе. Именно этот вариант прически прекрасно подходит для густых волос, придавая им правильную форму.

Стрижка в стиле Рэйчел из "Друзей"

Легендарная стрижка Дженнифер Энистон – хороший пример многослойной техники для густых волос. Мягкая градуировка вокруг лица и подвижные пряди выглядят свежо и стильно.

Для тех, кто хочет создать модную прическу, издание Vogue советует обратить внимание на бикси, которая будет популярной в 2026 году. Эта прическа является миксом боба и пикси, и была популярной в 90-х годах. Стрижка подходит женщинам всех возрастов, легкая в уходе и не требует сложного стайлинга, обеспечивая обновленный, но не радикальный вид.

