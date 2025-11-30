Стилисты рассказали о нескольких причесок, которые были в моде в 80-х годах, но уже не являются такими популярными и давно вышли из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Veg Out.
Читайте также Как выглядит лучшая стрижка 2026 года: она выглядит роскошно
Чтобы выглядеть современно и хорошо выглядеть, советуем отказаться от нескольких неудачных причесок.
Какие прически после 60 лет являются неудачными?
Чрезмерный начес на макушке
Не стоит после 60 лет начесывать сильно волосы и добавлять слои лака, потому что тогда прическа получит неестественный вид. Кроме того, с возрастом такая техника привлекает внимание к морщинам и акцентирует внимание на лице. Объем лучше создавать с помощью мягких слоев и естественного метода укладки.
Прически, которые не подходят после 60 лет / Фото Pinterest
Тонкая и прореженная челка
Когда-то тонкая челка была в моде, но сейчас от нее отказались, потому что она сильно увеличивает лоб и подчеркивает морщины. Современная челка должна быть легкой и иметь живой объем. Мягкие пряди возле лица добавляют свежести.
Тяжелое каре без слоев
Ровное каре когда-то считалось элегантным, но если у вас тонкие или ослабленные волосы, то такую форму лучше не делать. Она способна утяжелить образ и лишить прическу динамики. Лучше сделать легкую градуировку, которая смягчит контуры.
Черное окрашивание
Очень темные волосы после 60 лет могут сделать лицо более строгим, поскольку черный цвет поглощает свет и подчеркивает неровности кожи. Светлые оттенки делают лицо теплее, а волосы живее.
Прически, которые не подходят после 60 лет / Фото Pinterest
Волны гофре
Несмотря на то, что такая текстура волос была хитом, сейчас она совсем неактуальна, поскольку подчеркивает сухость и ломкость волос. Лучше отдать предпочтение естественным локонам.
Издание Express пишет, что слоистое каре и челка могут омолодить женщин старшего возраста, скрывая признаки старения. Короткая длина и легкая небрежность в укладке также добавляют свежести и объема. Каждая из этих причесок позволяет экономить на укладке, поэтому идеально подойдет для женщин после 50 или 60 лет.
Как выглядят модные стрижки после 60 лет?
Женщинам после 60 лет парикмахеры советуют короткие стрижки, такие как каре, пикси, удлиненное каре, боб и бикси.
Каждая из этих причесок адаптирована для разных типов волос и форм лица, позволяя женщинам старшего возраста выглядеть стильно и молодо.