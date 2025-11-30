Стилисты рассказали о нескольких причесок, которые были в моде в 80-х годах, но уже не являются такими популярными и давно вышли из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на Veg Out.

Читайте также Как выглядит лучшая стрижка 2026 года: она выглядит роскошно

Чтобы выглядеть современно и хорошо выглядеть, советуем отказаться от нескольких неудачных причесок.

Какие прически после 60 лет являются неудачными?

Чрезмерный начес на макушке

Не стоит после 60 лет начесывать сильно волосы и добавлять слои лака, потому что тогда прическа получит неестественный вид. Кроме того, с возрастом такая техника привлекает внимание к морщинам и акцентирует внимание на лице. Объем лучше создавать с помощью мягких слоев и естественного метода укладки.



Прически, которые не подходят после 60 лет / Фото Pinterest

Тонкая и прореженная челка

Когда-то тонкая челка была в моде, но сейчас от нее отказались, потому что она сильно увеличивает лоб и подчеркивает морщины. Современная челка должна быть легкой и иметь живой объем. Мягкие пряди возле лица добавляют свежести.

Тяжелое каре без слоев

Ровное каре когда-то считалось элегантным, но если у вас тонкие или ослабленные волосы, то такую форму лучше не делать. Она способна утяжелить образ и лишить прическу динамики. Лучше сделать легкую градуировку, которая смягчит контуры.

Черное окрашивание

Очень темные волосы после 60 лет могут сделать лицо более строгим, поскольку черный цвет поглощает свет и подчеркивает неровности кожи. Светлые оттенки делают лицо теплее, а волосы живее.



Прически, которые не подходят после 60 лет / Фото Pinterest

Волны гофре

Несмотря на то, что такая текстура волос была хитом, сейчас она совсем неактуальна, поскольку подчеркивает сухость и ломкость волос. Лучше отдать предпочтение естественным локонам.

Издание Express пишет, что слоистое каре и челка могут омолодить женщин старшего возраста, скрывая признаки старения. Короткая длина и легкая небрежность в укладке также добавляют свежести и объема. Каждая из этих причесок позволяет экономить на укладке, поэтому идеально подойдет для женщин после 50 или 60 лет.

Как выглядят модные стрижки после 60 лет?