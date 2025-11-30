Стилісти розповіли про кілька зачісок, які були в моді у 80-х роках, але вже не є такими популярними і давно вийшли з моди, пише 24 Канал з посиланням на Veg Out.

Щоб мати сучасний вигляд та гарно виглядати, радимо відмовитися від кількох невдалих зачісок.

Які зачіски після 60 років є невдалими?

Надмірне начісування на маківці

Не варто після 60 років начісувати сильно волосся й додавати шари лаку, бо тоді зачіска отримає неприродний вигляд. Окрім того, з віком така техніка привертає увагу до зморшок й акцентує увагу на обличчі. Об’єм краще створювати за допомогою м’яких шарів та природного методу укладки.



Тонкий та проріджений чубчик

Колись тонкий чубчик був у моді, але зараз від нього відмовилися, бо він сильно збільшує лоб та підкреслює зморшки. Сучасний чубчик повинен бути легким та мати живий об’єм. М’які пасма біля обличчя додають свіжості.

Важке каре без шарів

Рівне каре колись вважалося елегантним, але якщо у вас тонке чи ослаблене волосся, то таку форму краще не робити. Вона здатна обтяжити образ та позбавити зачіску динаміки. Краще зробити легке градуювання, яке пом’якшить контури.

Чорне фарбування

Дуже темне волосся після 60 років може зробити обличчя суворішим, оскільки чорний колір поглинає світло та підкреслює нерівності шкіри. Світлі відтінки роблять обличчя теплішим, а волосся живішим.



Хвилі гофре

Попри те, що така текстура волосся була хітом, зараз вона зовсім неактуальна, оскільки підкреслює сухість та ламкість волосся. Краще віддати перевагу природним локонам.

Видання Express пише, що шарувате каре та чубчик можуть омолодити жінок старшого віку, приховуючи ознаки старіння. Коротка довжина та легка недбалість в укладці також додають свіжості та об'єму. Кожна з цих зачісок дозволяє економити на укладці, тому ідеально підійде для жінок після 50 чи 60 років.

Як виглядають модні стрижки після 60 років?