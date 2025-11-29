Сприятливий день може покращити настрій, додати впевненості та позитивно вплинути на перебіг справ. Шкіра, волосся та нігті є особливо чутливими до місячних ритмів. У вдалі дні вони краще реагують на різні процедури, виглядають здоровішими та сильнішими.

Читайте також Місячний календар стрижок на грудень: коли найкраще йти в салон

Робота з майстром у невідповідний час може дати гірший результат. Воно стане сухим та ламким, фарба швидше вимиється, брови втратять форму, а манікюр може зіпсуватися раніше.

У грудні не рекомендовано планувати процедури у Повню та Молодик, бо в цей період Місяць найсильніше впливає на наш організм.



Календар краси на грудень / Фото Pexels

За місячним календарем на грудень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня.

: 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня. Повня : 7 грудня

: 7 грудня Спадний Місяць : 8 – 20 грудня

: 8 – 20 грудня Молодик: 21 грудня

Які є найкращі дати для процедур у грудні?

Найбільш сприятливими вважають Зростаючий Місяць та Спадний Місяць, коли енергія сприяє оновленню та відновленню.

Фарбування волосся: 4, 10, 12 – 19, 23, 24, 26, 30 грудня;

Стрижка волосся: 1 – 3, 10, 12, 16 – 18, 23, 24, 26 грудня;

Манікюр: 1 – 5, 27, 28, 29, 30, 31 грудня;

Педикюр: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 грудня;

Фарбування брів: 1 – 5, 23 – 31 грудня;

Ламінування вій: 1, 3, 4, 24, 26, 28 грудня;

Похід до косметолога: 1 – 5, 23 – 31 грудня.

Коли у грудні стригти волосся?

Волосся особливо добре реагує на стрижку під час Зростаючого Місяця. Саме тоді волосся швидше росте, стає густішим та блискучішим. Найкраще підійдуть періоди з 1 по 6 грудня та з 22 по 31 грудня. Від стрижок у Повню варто утриматися, щоб не спровокувати тьмяність та ламкість волосся.