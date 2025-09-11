Короткая длина волос лучше всего подходит для женщин в старшем возрасте, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. Стилисты отобрали несколько красивых стрижек, которые не только визуально омолаживают вид, но и придают особый стиль.

Каре

Даже в 60 лет каре может выглядеть красиво и эффектно. Стрижка хорошо обрамляет лицо и придает прядям структуру. Накрутите свободные волны для легкости, или выпрямите волосы для несколько строгого вида.



Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest

Пикси

Эту стрижку много лет обожала знаменитость Крис Дженнер. Прическа подойдет всем старшим женщинам, которые хотят иметь стильный вид. Правильно подстриженная пикси придает объем на макушке, создав иллюзию более густых волос. Стрижку можно адаптировать к разным формам лица, поэтому она подойдет всем.



Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest

Удлиненное каре

Не всегда в старшем возрасте надо делать короткую стрижку. Вполне хорошим вариантом является удлиненное каре. Чтобы прическа имела красивый вид, нужно лишь раз в несколько месяцев подстригать кончики.



Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest

Боб

Стрижка до подбородка выгодно открывает шею и плечи. Такая классическая прическа придает волосам объем у корней.



Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest

Бикси

Преимуществом этой прически является уникальная форма с универсальной длиной. Бикси прекрасно подходит к любой текстуре волос, форме лица и типу.



Модные стрижки 60-летних женщин / Фото Pinterest

Какие стрижки способны омолодить?