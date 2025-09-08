Современные стрижки помогут женщинам после 50 лет засиять и даже визуально убрать несколько лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. С возрастом волосы теряют текстуру, поэтому важно выбирать прическу, которая скроет тусклость и непослушность волос.

Какие стрижки после 50 лет являются трендовыми?

Кудри открывают возможности для различных форм, поэтому актуальными будут пикси или длинный каскад. Профессиональные стилисты порекомендовали несколько стрижек, которые помогут женщине после 50 лет выглядеть прекрасно.

Кудрявый шег

Такая стрижка сочетает в себе объем и движение. Прическа была популярной в 70-х годах, а теперь снова набирает популярность благодаря тому, что придает лицу легкости. Добавить блеска локонам можно благодаря несмываемому крему, а после укладки капнуть несколько капель масла.



Модные стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Дива из 90-х

Прическа подходит для женщин, которые имеют упругие и крупные кудри. Стилисты отмечают, что стрижка одинаково подходит женщинам всех возрастов. Прическа способна подарить уверенность и сделать образ энергичным.



Модные стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Классическая пикси

Стрижка идеально подчеркнет индивидуальность каждого локона. Подойдет старшим женщинам, потому что не требует сложного ухода. После укладки можно только нанести мусс на волосы и придать форму пальцами.



Модные стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Кудрявый боб

Прическа имеет аккуратный вид и удачно подходит с боковым пробором или легкой челкой. Хорошо подходит для женщин, которые не хотят слишком коротких или длинных волос.



Модные стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Многослойное каре

Стрижка предоставляет кудрям свободное движение, при этом сохраняет форму. Выделить каждый локон можно благодаря нанесению увлажняющего крема. Регулярное подстригание каждые 2 месяца сохранит объем и привлекательность прически.



Модные стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

