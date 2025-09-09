Известная стилистка Сара Потемпа хорошо разбирается в прическах для разных возрастных групп, поэтому подобрала лучшие варианты стрижек, которые подойдут женщинам со щечками, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

Как подстричься женщинам после 50 лет?

Удлиненный боб

Стрижка с легкими слоями и прядями способна визуально сузить щеки благодаря обрамлению лица. Прическа придает форму и структуру, совсем не утяжеляя образ.



Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Пляжные волны

Укладка имеет невероятный эффект, поэтому мгновенно омолаживает женщину. Мягкая текстура прически помогает выделить лицо, а завивка от лица открывает скулы и подчеркивает линию челюсти.



Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Текстурированное пикси

Прическа прекрасно подходит для женщин с круглым лицом. Поднятая верхушка создает иллюзию удлиненного силуэта, а многослойные концы придают нужной остроты.



Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Объемный боковой пробор

Образ может кардинально измениться на глазах благодаря банальному пробору. Стайлинговый прием требует минимум усилий, но создает роскошный визуальный эффект. Стрижка способна подчеркнуть скулы и челюсти, а еще добавляет желаемого объема.



Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Длинные слои

Волнистые слои являются классикой, которые идеально подходят для женщин с круглым лицом. Стрижка придает форму, а слои – динамики и объема. Нужно лишь накрутить волосы на щипцы с широким диаметром и аккуратно расчесать.



Красивые стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Какие стрижки способны омолодить?