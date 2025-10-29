Выпрямитель помогает выпрямить волосы за несколько минут, но часто он сушит волосы и делает пряди ломкими, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Тепло разрушает защитный слой волос, поэтому они способны потерять влагу и блеск.

А вот натуральные методы прекрасно восстанавливают структуру волос, делают пряди эластичными и мягкими.

Как улучшить вид прямых волос?

Обертывание волос – старый парикмахерский трюк старый парикмахерский трюк

Когда-то не было выпрямителей, поэтому женщины выравнивали волосы без нагрева. После мытья головы волосы нужно расчесать и разделить на две части. Каждую часть нужно обернуть вокруг головы, создавая тюрбан и закрепить плоскими шпильками. После этого голову нужно накрыть шелковым платком.

Волосы нужно оставить естественно высыхать, желательно на ночь, а утром – распустить и расчесать. После этого метода они должны быть гладкими и ровными. Метод рекомендуется использовать тем, кто имеет густые или волнистые волосы.

Маска из молока и меда

Эта маска хорошо питает и разглаживает волосы. В молоке содержатся белки и кальций, которые укрепляют волосы. А вот мед уже отвечает за увлажнение и предотвращает пересыхание.

Нужно смешать половину стакана цельного молока со столовой ложкой натурального меда. Смесь нанесите на чистые волосы, расчешите и оставьте на 20 минут, а потом смойте теплой водой. Волосы в результате станут мягкими и блестящими уже после нескольких применений.

Семена льна – природная сыворотка природная сыворотка

Во время варки семян льна выделяет гель, который на волосах создаст тонкий защитный слой, что будет удерживать влагу и придаст прядям эластичности.

К двум стаканам воды нужно добавить две столовые ложки семян льна, довести до кипения и проварить 10 минут. Тогда этот гель надо процедить, дать остыть и нанести на влажные волосы. Такое использование подарит прядям гладкость и блеск без эффекта жирности.

Издание Cosmopolitan рассказало, что женщинам с тонкими волосами не рекомендуется длинная многослойная стрижка, асимметричный боб и волчья стрижка, поскольку они подчеркивают редкость волос. Ровный прямой срез по одной линии или легкое обрамление с длинной челкой являются лучшими вариантами для создания эффекта более густых волос.

Какие стрижки сделают лицо худее?