По словам специалистов, удлинить круглое лицо достаточно просто, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Нужно выбирать стрижки с объемом сверху и вытянутыми прядями по бокам. А еще прекрасно удлиняют лицо челки, но ни в коем случае не прямые.

Парикмахеры советуют избегать стрижек с резкими линиями, потому что они способны сделать лицо еще круглее.

Какие стрижки удлиняют лицо?

Боб

Удлиненный боб округляет лицо и делает его визуально тоньше. Длину лучше выбирать ниже подбородка на 10 сантиметров, на уровне ключицы. Короче подстричься можно, но женщинам с круглым лицом нужно избегать длины выше подбородка.

Слои

Прическа со слоями создает иллюзию более худого лица. Для ого, чтобы волосы выглядели гармонично, нужно создать объем в нижней части. Большой объем с обеих сторон может создать неестественный вид.

Удлиненная челка

Вариант удлиненной челки идеально подходят для женщин, которые хотят иметь удлиненное лицо. Челку можно носить с пробором посередине или сбоку. Кроме того, специалисты говорят, что с помощью челки можно подчеркнуть глаза.

Чтобы оставаться в тренде, после стрижки можно выбрать актуальный оттенок для волос, пишет Vogue Italia. К популярным цветам входит: золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан и эспрессо-каштан. Каждый из этих цветов подходит для разных типов волос.

Как подстричься в октябре?