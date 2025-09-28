В старшем возрасте повторить стрижку становится куда труднее, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Germany. Но для того, чтобы засиять по-новому, достаточно лишь небольшого обновления. В подборке собраны лучшие прически, которые подойдут женщинам после 50 лет.

Как подстричься после 50 лет?

Небрежные волны

Несколько взъерошенная текстура удачно смотрится на волнистых или вьющихся волосах. Для прямых прядей придется использовать стайлинговые средства.

Длинные волосы с челкой

Джулия Робертс собственным примером показывает, как после 50 лет можно выглядеть легко и молодо. Стрижка хорошо подойдет для волнистых или густых волос.

Волнистый боб

Эта стрижка – непринужденная версия классического боба. Слои и текстура делают образ современным и молодым.

Миди-боб

Стрижка чуть выше плеч прекрасно подойдет для стильного и легкого образа. Такую прическу носит Виктория Бекхэм, Джулианна Мур и другие звезды.

Бикси

Гибрид стрижек пикси и боба уже давно стал универсальным трендом. Прическа имеет довольно современный и смелый вид. Парикмахеры отмечают, что лучше всего такая стрижка подходит женщинам с тонкими волосами.

Какая прическа в этом году считается модной?

Осенью в моду входит элегантный пучок, пишет Vogue British. Знаменитости и модницы делают такую простую прическу к повседневному наряду или выходу на красную дорожку, как это сделала Марго Робби.

Она дополнила безупречное платье роскошным пучком. Прическу можно сделать высоко на макушке или на затылке. Чтобы пучок хорошо держался – необходимо его хорошо зафиксировать лаком и шпильками.

Какая еще прическа вернулась в моду?